«ЦСКА» одержал историческую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Москва, , 23:57 — REGNUM 2 октября на стадионе «Лужники» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние между «ЦСКА» и «Реал» завершилось минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0.

В дебюте первой половины матча арендованный из «Эвертона» хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич вывел «армейцев» вперед, уверенно реализовав свой момент после ошибки Тони Крооса — 1:0.

Статистика матча («ЦСКА"/"Реал»)

Удары 6/18

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 30%/70%

Угловые ¾

Нарушения правил 12/4

Набрав 4 очка, «ЦСКА» поднялся на первую строчку в группе G. «Реал» (Мадрид) с 3-мя баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Бекао, Набакин, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Обляков, Бийол, Чалов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Регульон, Каземиро, Себальос, Кроос, Васкес, Асенсио, Бензема.

Бригада арбитров: Овидиу Хацеган | Отавиан Совре | Себастьян Георге.

Желтые карточки: Бийол — 66, Обляков — 90+3, Акинфеев — 90+6.

Красные карточки: Акинфеев — 90+6.

Забитые мячи: Влашич 2 — 1:0.