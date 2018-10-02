«ЦСКА» одержал историческую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Москва, 2 октября 2018, 23:57 — REGNUM 2 октября на стадионе «Лужники» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние между «ЦСКА» и «Реал» завершилось минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0.
В дебюте первой половины матча арендованный из «Эвертона» хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич вывел «армейцев» вперед, уверенно реализовав свой момент после ошибки Тони Крооса — 1:0.
Статистика матча («ЦСКА"/"Реал»)
Удары 6/18
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения 30%/70%
Угловые ¾
Нарушения правил 12/4
Набрав 4 очка, «ЦСКА» поднялся на первую строчку в группе G. «Реал» (Мадрид) с 3-мя баллами идет позицией ниже.
Стартовые составы на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Бекао, Набакин, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Обляков, Бийол, Чалов.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Варан, Регульон, Каземиро, Себальос, Кроос, Васкес, Асенсио, Бензема.
Бригада арбитров: Овидиу Хацеган | Отавиан Совре | Себастьян Георге.
Желтые карточки: Бийол — 66, Обляков — 90+3, Акинфеев — 90+6.
Красные карточки: Акинфеев — 90+6.
Забитые мячи: Влашич 2 — 1:0.