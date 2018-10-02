«Рома» забила пять безответных мячей в ворота «Виктории Пльзень»

Рим, , 23:52 — REGNUM 2 октября на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «Рома» и «Виктория» завершилось уверенной победой «волков».

На 3-й минуте таранный боснийский форвард Эдин Джеко открыл счет, замкнув навес Александра Коларова — 1:0. В конце тайма Джеко оформил дубль — 2:0. На экваторе второй половины форвард национальной сборной Турции Дженгиз Ундер довел счет до разгромного — 3:0. Через 9 минут Джастин Клюйверт положил четвертый в ворота Матуша Козачика — 4:0. В компенсированное время Джеко стал автором хэт-трика — 5:0.

Статистика матча («Рома"/"Виктория»)

Удары 22/7

Удары в створ ворот 13/2

Процент владения 63%/37%

Угловые 10/1

Нарушения правил 10/6

Набрав 3 очка «Рома» поднялась на 3-ю позицию в группе G. «Виктория» с одним очком опустилась на последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Рома»: Ульссен, Жезус, Фацио, Коларов, Флоренци, Пеллегрини, Н’Зонзи, Кристанте, Клюйверт, Ундер, Джеко.

«Виткория»: Козачик, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Горжава, Земан, Грошовски, Коавржик, Крменчик.

Бригада арбитров: Павел Рачковски | Михал Обукович | Томаш Листкевич.

Желтые карточки: Гейда — 52, Шик — 88.

Забитые мячи: Джеко 3 — 1:0, Джеко 40 — 2:0, Ундер 64 — 3:0, Клюйверт 73 — 4:0, Джеко 90+2 — 5:0.