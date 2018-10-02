«Саутгемптону» понадобилась серия пенальти, чтобы выбить «Эвертон» из кубка

Лондон, 2 октября 2018, 23:50 — REGNUM 2 октября на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч в рамках 1/16 финала Кубка Лиги (Англия) 2018/19. Основное время противостояния между «Эвертон» и «Саутгемптон» завершилось результативной ничьей 1:1. В серии пенальти удачливее оказались «святые» — 3:4.
Первый мяч на исходе первой половины матча забил английский экс-форврад «Ливерпуля» Данни Ингс — 0:1. В конце матча экс-форвард лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт сравнял счет после передачи Умара Ньяссе — 1:1. Исход серии пенальти — 3:4.
Статистика матча («Эвертон"/"Саутгемптон»)
Удары 7/4
Удары в створ ворот 4/1
Процент владения 51%/49%
Угловые 8/6
Нарушения правил 4/3
Стартовые составы на матч:
«Эвертон»: Стекеленбург, Бейнс, Кин, Зума, Кенни, Шнайдерлен, Бернард, Дэвис, Довелл, Тосун, Лукман.
«Саутгемптон»: Ган, Соареш, Есида, Стивенс, Таргетт, Беднарек, Лемина, Редмонд, Хейберг, Ингс, Габбьядини.
Главный арбитр матча: Крис Кавана.
Желтые карточки: Шнайдерлен — 39.
Забитые мячи: Ингс 44 — 0:1, Уолкотт 86 — 1:1.
Серия пенальти: Бейнс — 1:0, Ингс — 1:1, Тосун — 2:1, Дэвис — 2:2, Ришарлисон — 2:2, Хейберг — 2:3, Зума — 3:3, Таргетт — 3:3, Уолкотт — 3:3, Соареш — 3:4.