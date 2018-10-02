«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» во 2-м туре ЛЧ

Берлин, , 21:48 — REGNUM 2 октября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние между «Хоффенхаймом» и «Манчестер Сити» завершилось волевой победой «горожан» со счетом 2:1.

В дебюте матча Исхак Бельфодил открыл счет, замкнув разрезающую передачу Керема Демирбая — 1:0. Через 7 минут скоростной форвард национальной сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнял ситуацию на табло — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Лерой Сане. В конце матча Давид Сильва впервые вывел «горожан» вперед — 1:2.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"МС»)

Удары 3/13

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения 34%/66%

Угловые 1/7

Нарушения правил 11/12

Набрав 3 очка «Манчестер Сити» поднялся на 2-ю позицию группы А. «Хоффенхайм» с 1-м очком опустился на последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Хогма, Акпогума, Пош, Брене, Кадержабек, Демирбай, Гриллич, Бельфодил, Жоэлинтон, Салаи.

«МС»: Мораеш, Уокер, Компани, Ляпорт, Отаменди, Гюндоган, Сильва, Стерлинг, Фернандиньо, Сане, Агуэро.

Бригада арбитров: Дамир Скомина | Юре Прапротник | Роберт Вукан.

Желтые карточки: Отаменди — 12, Фернандиньо — 35, Демирбай — 57, Уокер — 66, Агуэро — 90+4.

Забитые мячи: Бельфордил 1 — 1:0, Агуэро 8 — 1:1, Сильва 87 — 1:2.