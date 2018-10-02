«Ювентус» одержал вторую подряд победу в матче Лиги чемпионов

Рим, , 21:45 — REGNUM 2 октября на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние между «Ювентус» и «Янг Бойз» завершилось безоговорочной победой «старой синьоры» со счетом 3:0.

Первый мяч в дебюте первой половины забил аргентинский плеймейкер Пауло Дибала, замкнув передачу Леонардо Бонуччи — 1:0. Через 28 минут Дибала оформил дубль — 2:0. На экваторе второго тайма полузащитник стал автором хет-трика — 3:0.

Статистика матча («Ювентус» / «Янг Бойз»)

Удары 13/6

Удары в створ ворот 9/2

Процент владения 59%/41%

Угловые 3/2

Нарушения правил 7/14

Набрав 6 очков, «Ювентус» является безоговорочным лидером таблицы группы H. «Янг Бойз» без очков идут на последней позиции.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бенатиа, Барцальи, Бонуччи, Пьянич, Сандро, Матуиди, Куадрадо, Дибала, Бернандески, Манджукич.

«Янг Бойз»: Балльмос, фон Берген, Шик, Бенито, Камара, Бертоне, Сулеймани, Соу, Фасснахт, Саного, Оаро.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Алексей Лунев.

Желтые карточки: Бертоне — 24, Саного — 41, Аль Камара — 75.

Красные карточки: Камара — 79.

Забитые мячи: Дибала 5 — 1:0, Дибала 33 — 2:0, Дибала 69 — 3:0.