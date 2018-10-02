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Фернандес о предстоящем матче ЦСКА — «Реал»: «Театральный спектакль»

Спорт

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет мадридский «Реал», состоится на стадионе «Лужники» в Москве 2 октября

Москва, 2 октября 2018, 20:29 — REGNUM  Футбольная битва между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» войдёт в историю. Об этом сообщил защитник российского клуба Марио Фернандес, заявление которого обнародовала пресс-служба ЦСКА.

«Все игры Лиги чемпионов важны, но такие события — настоящий праздник, — сказал Фернандес. — Наш клуб… сыграет с лучшей командой мира».

По его словам, болельщиков, которые будут наблюдать за игрой, ждет «театральный спектакль».

Фернандес выразил надежду, что ЦСКА проведет «большой матч» и обыграет мадридскую команду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет мадридский «Реал», состоится на стадионе «Лужники» в Москве 2 октября.

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