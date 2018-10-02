«Это наша боль»: в РФС извинились перед «Ахматом»

Москва, , 15:12 — REGNUM Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров извинился перед грозненским «Ахматом» за неназначенный судьей пенальти в ворота московского «Локомотива», сообщает 2 октября «Спорт Экспресс».

«Это была явная ошибка. Это наша боль. Я извинился перед руководством «Ахмата», — заявил Егоров, добавив, что ассистент и главный арбитр встречи будут наказаны.

Напомним, матч «Локомотив» — «Ахмат» прошел 29 сентября и завершился со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». На 82-й минуте при счете 1:0 защитник московской команды Брайн Идову сыграл рукой в своей штрафной площади, однако главный арбитр матча продолжил встречу и не назначил пенальти.

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