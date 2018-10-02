Дель Потро вышел во второй круг турнира в Пекине и сыграет с Хачановым

Пекин, , 14:23 — REGNUM Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро одержал победу над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в первом круге турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Дель Потро 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и 1 из 4 реализованных брейков.

Во втором круге Дель Потро Хачанов встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачанов в первом круге турнира в Пекине одержал победу над американцем Сэмом Куэрри.

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