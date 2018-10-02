Огонь Универсиады – 2019 по Калининграду пронесут 25 факелоносцев

Калининград, , 14:22 — REGNUM Эстафету огня зимней Универсиады 2019 года 3 октября встретит город Калининград. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции Студенческих игр в Красноярске.

Общая протяженность маршрута в Калининграде составит 4150 м. Эстафета стартует на острове Иммануила Канта перед Кафедральным собором. Огонь по улицам города пронесут 25 факелоносцев. Это пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, четырехкратный параолимпийский чемпион по лёгкой атлетике Алексей Ашапатов, заслуженный лётчик России Константин Дударев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и другие. Они пробегут мимо достопримечательностей Калининграда: памятника морякам-балтийцам, Королевских ворот, Храма святого благоверного великого князя Александра Невского и так далее.

Завершится калининградский этап эстафеты на территории Балтийского федерального университета им. И. Канта. Из Калининграда огонь Универсиады отправится в Симферополь, где эстафета состоится 6 октября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в городе Красноярске в марте 2019 года. Эстафета огня Универсиады — 2019 стартовала 20 сентября текущего года в итальянском Турине. Также в рамках международного этапа эстафеты огонь побывал в Алма-Ате (Казахстан) и в Харбине (Китай). 29 сентября с Москвы начался российский этап эстафеты, который включает в себя 30 крупных городов страны. Завершится проект в марте 2019 года в городе Красноярске.

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