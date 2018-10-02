Нападающий шведского клуба забил гол и выпил пива прямо на поле

Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Нападающий шведского клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу забил гол в матче чемпионата Швеции, после чего выпил пива прямо на поле.

Бакирчиоглу забил гол со штрафного с 29 метров и побежал праздновать его к болельщикам. Один из фанатов бросил с трибуны пластиковый стакан с пивом. Игрок поймал его и тут же сделал глоток.

https://twitter.com/kudden/status/1046838358914355200

Отметим, что матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю», который идёт на третьем месте в чемпионате Швеции.

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