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Нападающий шведского клуба забил гол и выпил пива прямо на поле

Спорт

Форвард «Хаммарбю» отпраздновал забитый гол глотком пива

Стокгольм, 2 октября 2018, 13:55 — REGNUM  Нападающий шведского клуба «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу забил гол в матче чемпионата Швеции, после чего выпил пива прямо на поле.

Бакирчиоглу забил гол со штрафного с 29 метров и побежал праздновать его к болельщикам. Один из фанатов бросил с трибуны пластиковый стакан с пивом. Игрок поймал его и тут же сделал глоток.

https://twitter.com/kudden/status/1046838358914355200

Отметим, что матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Хаммарбю», который идёт на третьем месте в чемпионате Швеции.

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