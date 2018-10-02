В Москве продлят работу МЦК из-за матча ЦСКА — «Реал»

Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве продлят работу Московского центрального кольца (МЦК) в ночь со 2 на 3 октября из-за матча Лиги чемпионов. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«В ночь со 2 на 3 октября с 21:00 до 2:00 «Ласточки» на МЦК будут курсировать каждые 10 минут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа МЦК до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте.

Напомним, 2 октября на стадионе «Лужники» в Москве состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет мадридский «Реал».

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