ФИФА открыла курсы обучения системе VAR

Мадрид, , 13:04 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) впервые открыла курсы для обучения специалистов, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщается на сайте организации.

Курсы были открыты в Мадриде. На открытии присутствовали известные в прошлом футбольные судьи Пьерлуиджи Коллина и Массимо Бузакка.

Отмечается, что на курсах в течение недели будет демонстрироваться работа системы VAR во время матчей чемпионата мира по футболу — 2018 в России. Также обучающиеся смогут поработать на специальном симуляторе.

Кроме того, в процессе обучения инструкторы VAR получат навыки для работы с официальными лицами матча, а также узнают, как обучать новых экспертов VAR.

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Напомним, на международном уровне система VAR впервые была использована на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018, которые прошли в России. Также она применяется в национальных чемпионатах Италии, Испании, Германии и других европейских лигах.

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