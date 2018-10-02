«Шальке» лишился двух полузащитников перед матчем с «Локомотивом»

Москва, , 12:53 — REGNUM Немецкий «Шальке-04» лишился двух полузащитников перед матчем Лиги чемпионов с московским «Локомотивом». Об этом сообщил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хейдель.

Команде не помогут Амин Арит и Алессандро Шёпф. Арит выбыл из строя из-за травмы бедра, а у Шёпфа диагностировано инфекционное заболевание.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Шальке» пройдёт 3 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» продал свыше 19 тыс. билетов на матч Лиги чемпионов с «Шальке». Кроме того, на игру приедут около тысячи болельщиков немецкого клуба.

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