Вторник, 2 Октября 2018 года
13:42:54 МСК

Головин вошёл в заявку «Монако» на матч с «Боруссией»

Спорт

Головин вошёл в число 19 игроков, которые вылетели на игру

Монако, 2 октября 2018, 12:26 — REGNUM  Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в заявку команды на матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом 2 октября сообщается на сайте клуба.

«Монако» отправился в Дортмунд на матч с «Боруссией», который состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Головин вошёл в число 19 игроков, которые вылетели на игру.

Напомним, матч между «Боруссией» и «Монако» пройдёт 3 октября в Дортмунде. Ранее «Монако» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «Боруссия» обыграла «Брюгге» — 1:0.

Читайте также: Сборная России по футболу поздравила Головина с дебютом в клубе «Монако»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить