Головин вошёл в заявку «Монако» на матч с «Боруссией»

Монако, , 12:26 — REGNUM Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в заявку команды на матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Об этом 2 октября сообщается на сайте клуба.

«Монако» отправился в Дортмунд на матч с «Боруссией», который состоится в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Головин вошёл в число 19 игроков, которые вылетели на игру.

Напомним, матч между «Боруссией» и «Монако» пройдёт 3 октября в Дортмунде. Ранее «Монако» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «Боруссия» обыграла «Брюгге» — 1:0.

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