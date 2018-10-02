Волонтеры ВолГУ приняли участие в организации российского этапа «Формулы-1

Волгоград, , 12:05 — REGNUM Студенты Волгоградского государственного университета (ВолГУ) приняли участие в организационных мероприятиях, связанных с проведением российского этапа «Формулы-1» на «Сочи Автодроме», сообщает 2 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что делегацию для помощи в организации спортивного мероприятия отправил волонтерский центр ВолГУ «Прорыв».

Одна из участниц добровольческой работы Виктория Заворина сообщила, что чаще всего волонтерская помощь требовалась зрителям. «Гости сталкивались с разными проблемами, которые волонтеры помогали им решить. Думаю, это самое крутое — чувствовать себя нужным и полезным», — сказала студентка.

В 2018 году набор добровольцев на Гран-При России прошел уже в пятый раз. Ежегодно в этапе «Формула-1», который проходит на «Сочи Автодроме», принимает участие около 1000 волонтеров из разных стран. Представители волгоградского вуза ежегодно участвуют в организации этих соревнований.

Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Козак оценил перспективы появления в России собственной команды для участия в автогонках серии «Формула-1».

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