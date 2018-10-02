Осло, , 11:46 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз будет работать экспертом на норвежском телевидении во время трансляций матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Отмечается, что дебют валлийца на телевидении состоится во время показа матча его бывшего клуба «Манчестер Юнайтед» с испанской «Валенсией».

По словам Гиггза, он является фанатом «МЮ», и поэтому он будет давать оценку матчу с этой точки зрения.

Напомним, Гиггз играл за «Манчестер Юнайтед» с 1990 по 2014 год. В составе клуба он стал 13-кратным чемпионом Англии, дважды выиграл Лигу чемпионов, а также множество других трофеев.

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