Главный тренер «Янг Бойз» разочарован дисквалификацией Роналду

Турин, Италия, , 11:31 — REGNUM Главный тренер швейцарского клуба «Янг Бойз» Херардо Сеоане перед матчем с «Ювентусом» заявил, что разочарован дисквалификацией Криштиану Роналду. Об этом сообщает ITASportPress.

«Мы разочарованы тем, что Роналду не сыграет. Конечно, было бы здорово встретиться с ним на поле, но у «Ювентуса» сильные игроки на всех позициях, поэтому вместо Криштиану сыграет другой звёздный футболист», — сказал Сеоане.

Он также добавил, что это будет очень сложный матч, поэтому его команда не может позволить себе большого количества ошибок.

Напомним, Роналду дисквалифицирован за удаление в матче первого тура группового этапа с «Валенсией». Арбитр матча посчитал, что португалец ударил игрока соперников и показал ему прямую красную карточку.

Матч между «Ювентусом» и «Янг Бойз» состоится 2 октября в Турине.

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