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ФК «Ростов» объявил о старте продаж билетов на матч с «Оренбургом»

Спорт

Минимальная стоимость проходки составляет 150 рублей

Ростов-на-Дону, 2 октября 2018, 10:56 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» объявил о старте продаж билетов на предстоящий 6 октября матч с «Оренбургом». Игра состоится на стадионе «Ростов-Арена», уточнили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

Пока билеты доступны для онлайн-покупки на клубном сайте. В ближайшее время приобрести проходку можно будет в кассах стадионов «Ростов-Арена» и «Олимп-2».

Минимальная стоимость билета составляет 150 рублей, максимальная — 10 тыс. рублей. Место в VIP-ложе обойдётся вдвое дешевле, чем место в зоне Skybox, — 4−5 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в новом футбольном сезоне некоторым категориям граждан предоставляются скидки. Так, матчи РПЛ дети до 13 лет смогут посещать бесплатно. Половину стоимости при покупке билета заплатят пенсионеры, предъявив удостоверение.

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Футбол
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