Владимир Крикунов станет новым главным тренером московского «Динамо»

Москва, , 10:53 — REGNUM Новым главным тренером московского «Динамо» станет Владимир Крикунов. Об этом 2 октября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что о назначении 68-летнего специалиста на пост наставника команды будет объявлено сегодня, 2 октября. Сам Крикунов подтвердил факт переговоров с клубом.

Помогать Крикунову будет Анатолий Антипов, который ранее возглавлял МХК «Динамо». Кроме того, в тренерском штабе клуба останется бывший главный тренер команды Владимир Воробьёв. При этом Андрей Николишин, отвечавший за работу с нападающими, покинет «Динамо».

Напомним, Владимир Крикунов возглавлял московское «Динамо» с 2004 по 2008 год. Под его руководством команда стала чемпионом России в 2005 году. Последним местом работы специалиста был екатеринбургский «Автомобилист».

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