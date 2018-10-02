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Экс-игрок «Барселоны» Маскерано может вернуться в «Ривер Плейт»

Спорт

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо заинтересован в трансфере защитника

Экс-игрок «Барселоны» Маскерано может вернуться в «Ривер Плейт»
Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation)
Хавьер Маскерано

Буэнос-Айрес, 2 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Бывший защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано может перейти в аргентинский клуб «Ривер Плейт». Об этом сообщает La Pagina Millonaria.

По информации издания, главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо заинтересован в трансфере 34-летнего защитника. Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

Напомним, Маскерано является воспитанником «Ривер Плейт» и начинал свою карьеру в этой команде. Также он известен по выступлению за «Ливерпуль» и «Барселону». В настоящее время Маскерано играет за китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

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