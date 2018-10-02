Грозный в третий раз стал главным тренером киевского «Арсенала»

Киев, , 10:10 — REGNUM Новым главным тренером киевского «Арсенала» стал Вячеслав Грозный. Об этом сообщается на сайте клуба.

Грозный сменил на посту наставника команды итальянца Фабрицио Раванелли, который покинул клуб неделю назад. В настоящее время «Арсенал» занимает в турнирной таблице Украинской премьер-лиги последнее, 12-е место после 10 туров.

Отметим, что Грозный в третий раз возглавил «Арсенал». Ранее он работал с этой командой с 2002 по 2004 год, а также в 2010 году. В 2002 году он был признан лучшим тренером Украины.

В России Грозный известен по работе с московским «Спартаком», с которым он пять раз выигрывал чемпионат России.