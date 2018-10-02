«Дрессировщик цыплят»: Нурмагомедов обратился к Макгрегору перед боем

Лас-Вегас, США, , 09:48 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram выложил фотографию, на которой держит футболку с изображением цыплёнка.

«Верьте мне, я дрессировщик цыплят», — написано на футболке.

Под фотографией Нурмагомедов оставил комментарий «Субботним вечером».

https://www.instagram.com/p/BoZ5qRpHiuj/

Ранее Нурмагомедов называл цыплёнком ирландца Конора Макгрегора, который является его соперником по предстоящему бою.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за звание чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.

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