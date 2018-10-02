«Дрессировщик цыплят»: Нурмагомедов обратился к Макгрегору перед боем

Лас-Вегас, США, 2 октября 2018, 09:48 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram выложил фотографию, на которой держит футболку с изображением цыплёнка.
«Верьте мне, я дрессировщик цыплят», — написано на футболке.
Под фотографией Нурмагомедов оставил комментарий «Субботним вечером».
https://www.instagram.com/p/BoZ5qRpHiuj/
Ранее Нурмагомедов называл цыплёнком ирландца Конора Макгрегора, который является его соперником по предстоящему бою.
Напомним, бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за звание чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт в Лас-Вегасе 6 октября.
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