Экс-форвард клуба «Манчестер Юнайтед» Росси избежал наказания за допинг

Рим, , 09:07 — REGNUM Национальное антидопинговое агентство Италии не стало дисквалифицировать бывшего форварда британского «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси, которого ранее обвиняли в использовании допинга. Об этом пишет издание ANSA.

Отмечается, что обнаруженное в его пробах после матча с «Беневенто» вещество дорзоламид является компонентом глазных капель. В тех концентрациях, как каких оно было обнаружено в пробах Росси, вещество не способно оказывать эффект допинга, кроме того, наружное применение таких капель является допустимым, указывает издание.

Также сообщается, что сам спортсмен неоднократно отрицал употребление допинга, настаивая на том, что дорзоламид мог попасть в его пробы случайно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос журналистов немецкого издания Der Spiegel о возможном применении российскими футболистами допинга на домашнем чемпионате мира.

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