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«Атланта» обыграла «Нью-Орлеан» в предсезонном матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 116:102

«Атланта» обыграла «Нью-Орлеан» в предсезонном матче
Иллюстрация: Fotodes.ru
Баскетбол

Атланта, США, 2 октября 2018, 08:35 — REGNUM  «Атланта Хоукс» одержала победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:102.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Бембри, набравший 20 очков. В составе «Пеликанс» Энтони Дэвис набрал 16 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счётом 124:121.

«Атланта Хоукс» (Атланта) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 116:102 (30:30, 21:27, 37:14, 28:31).

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