Вторник, 2 Октября 2018 года
10:16:34 МСК

Защитник «Реала»: «Стадион «Лужники» навсегда останется в моём сердце»

Спорт

ЦСКА сыграет с «Реалом» 2 октября в «Лужниках»

Защитник «Реала»: «Стадион «Лужники» навсегда останется в моём сердце»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 2 октября 2018, 08:25 — REGNUM  Защитник мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан заявил, что стадион «Лужники» навсегда останется в его сердце. Об этом он рассказал журналистам в преддверии матча Лиги чемпионов с ЦСКА.

«Этот стадион навсегда останется в моем сердце. Это незабываемые эмоции, которые мы пережили», — сказал Варан.

Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира 2018 года. В финале мундиаля, который прошёл в «Лужниках», французы обыграли команду Хорватии со счётом 4:2.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».

Читайте ранее в этом сюжете: ЦСКА примет «Реал» в «Лужниках»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить