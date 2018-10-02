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Победительница US Open Осака квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Спорт

Осака впервые в карьере примет участие в этом соревновании

Победительница US Open Осака квалифицировалась на итоговый турнир WTA
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Теннис

Токио, 2 октября 2018, 08:11 — REGNUM  Японская теннисистка Наоми Осака получила право принять участие в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 2018 года. Об этом сообщается на странице WTA в Twitter.

Осака квалифицировалась на итоговый турнир WTA и впервые в карьере примет участие в этом соревновании.

Итоговый турнир WTA пройдет с 21 по 28 октября в Сингапуре. В нём сыграют теннисистки, которые займут первые восемь мест в чемпионской гонке WTA по завершении сезона.

Ранее на турнир квалифицировались румынка Симона Халеп и немка Анжелика Кербер.

Напомним, Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США 2018 года. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

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