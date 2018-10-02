В Москве построят более 20 бассейнов

Москва, , 08:10 — REGNUM На юге Москвы готовится к вводу спортивный комплекс с 25-метровым бассейном на шесть дорожек. Всего за три года (до 2021 года) в столице возведут 23 бассейна. Об этом на своей странице в Twitter написал градоначальник Сергей Собянин.

В ближайшее время после реставрации откроется бассейн в «Лужниках». По словам мэра, завершить реконструкцию планируется в конце 2019 года. В комплекс войдут три бассейна длиной 50 метров и два 25-метровых бассейна, а также аквапарк.

Ранее Собянин отмечал, что за последние годы в Москве построено 30 новых бассейнов. В 2018 году планируется ввести шесть спортивных объектов площадью более 18 тыс. кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM , плавательный бассейн «Лужники» был открыт в 1956 году. Его площадь составляла 19,7 тысячи квадратных метров. В бассейне были две открытые ванны — на 50 и 25 метров, и три закрытые, в том числе детская — на 25 метров. Реконструкция плавательного бассейна олимпийского комплекса «Лужники» началась в октябре 2014 года.

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