Москва, , 08:01 — REGNUM Российская теннисистка Елена Веснина сообщила о своей беременности. Веснина выложила на своей странице в Instagram фотографию, по которой видно, что она ждёт ребёнка.

Спортсменка подписала фотографию «скоро мама».

https://www.instagram.com/p/BoZlfM8AWD0/

Напомним, Веснина не выходит на корт с июня 2018 года. Она пропустила два турнира «Большого шлема» — Уимблдон и US Open. На данный момент она занимает 96-е место в рейтинге WTA.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года. В паре с Екатериной Макаровой она победила на Играх в Рио-де-Жанейро. Также она трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде — Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017.