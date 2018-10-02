Нападающий «Тампы» Кучеров вернулся к тренировкам после травмы

Тампа, США, , 07:26 — REGNUM Российский форвард клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся к тренировкам после травмы. Об этом 2 октября сообщается на сайте лиги.

Кучеров отметил, что с ним все в порядке. Он должен быть готов к первому матчу регулярного чемпионата, в котором «Тампа» 6 октября примет «Флориду».

Отметим, что в предсезонном матче против «Флориды» Кучеров получил травму, после чего пропустил две следующих встречи.

В сезоне 2017/18 Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы». На его счету 100 очков (39 шайб + 61 передача) набрав в 80 матчах регулярного чемпионата.

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