Игроки «Вашингтона» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли сезона 2017/18. Об этом 2 октября сообщается на странице клуба в Instagram.

«Кольца новой эры для «Вашингтона», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BoaSLNlAHwY/

Отметим, что перстень обладателя Кубка Стэнли ежегодно вручается хоккеистам, тренерам и персоналу команды, ставшей обладательницей трофея. Традиция появилась в 1893 году.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» впервые за 43 года существования стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии турнира команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4:1.

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