Ибрагимович и Руни включены в символическую сборную недели MLS

Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в символическую сборную недели американской лиги MLS. Об этом 2 октября сообщается на странице лиги в Twitter.

Ибрагимович оформил дубль в матче с «Ванкувер Уайткэпс», благодаря чему его команда выиграла со счётом 3:0. Руни также отметился двумя мячами, забитыми в ворота «Монреаль Импэкт» (5:0).

https://twitter.com/MLS/status/1046859894182293504

Отметим, 36-летний шведский форвард забил 20 голов в сезоне и вышел на второе место в списке бомбардиров MLS. На счету Руни семь забитых голов.

Напомним, Ибрагимович перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Руни стал игроком «Ди Си Юнайтед» после ухода из «Эвертона» после окончания сезона 2017/18.