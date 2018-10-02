ЦСКА примет «Реал» в «Лужниках»

Москва, , 06:40 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 2 октября на стадионе «Лужники».

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. Мадридский клуб выигрывал этот турнир последние три года — в 2016, 2017 и 2018 годах.

В текущем розыгрыше «Реал» в первом туре разгромил итальянскую «Рому» со счётом 3:0. ЦСКА ушёл от поражения в матче с «Викторией Пльзень» — 2:2.

Напомним, ЦСКА и «Реал» встречались в рамках 1/8 Лиги чемпионов в 2012 году. Тогда команды сыграли в Москве вничью 1:1. Матч в Мадриде завершился победой «Реала» 4:1.

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