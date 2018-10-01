«Борнмут» вырвал победу над «Кристал Пэласом» в конце матча

Лондон, , 23:52 — REGNUM 1 октября на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19 между командами «Борнмут» и «Кристал Пэлас». Противостояние завершилось победой «вишен» со счетом 2:1.

В дебюте матча Дэвид Брукс открыл счет, замкнув передачу Каллума Уилсона — 1:0. На 55-й минуте голландский латераль Патрик ван Анхольт сравнял ситуацию на табло — 1:1. Через 32 минуты Жуниор Станислас забил победный мяч, реализовав пенальти — 2:1.

Статистика матча («Борнмут"/"Кристал Пэлас»)

Удары 10/9

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 47%/53%

Угловые 3/3

Нарушения правил 7/12

«Борнмут», одержав четвертую победу в лиге и набрав 13 очков, поднялся на 7-ю позицию в таблице лиги. Кристал Пэлас» с 7-ю баллами остался на 13-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Кук, Аке, Смит, Лерма, Кук, Брукс, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Ван-Биссака, Миливоевич, Таунсенд, Мейер, МакКартур, Заа, Айю.

Главный арбитр матча: Майн Дин.

Желтые карточки: Брукс — 29, Таунсенд — 76, Сако — 86, Лерма — 90+3, Куяте — 90+3, Томкинс — 90+3, Фрэйзер — 90+5.

Голы: Брукс 5 — 1:0, ван Анхольт 55 — 1:1, Станислас (пен) 87 — 2:1.