«Сельта» разделила очки с «Хетафе» в 7-м туре Примеры

Мадрид, , 23:50 — REGNUM 1 октября на стадионе «Балаидос» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 между командами «Сельта» и «Хетафе». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 33-й минуте матча забил молодой уругвайский форвард Максимилиано Гомес после передачи Уго Мальо — 1:0. На 78-й минуте Хайме Мата сравнял счет и спас гостей от поражения — 1:1.

Статистика матча («Сельта"/"Хетафе»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 53%/47%

Угловые 2/7

Нарушения правил 11/10

«Небесно-голубые», набрав 10 очков, укрепились на 8-й позиции. «Хетафе» с 9-ю баллами расположился двумя строчками ниже.

Стартовые составы на матч:

«Сельта»: Алвьарес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Алонсо, Лоботка, Бельтран, Дженсен, Мендес, Гомес, Аспас.

«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Гонсалес, Суарес, Портильо, Дьеду, Арамбарри. Максимович, Анхель, Молина.

Бригада арбитров: Гильерме Куадра | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Айтор Вильяте Мартинес.

Желтые карточки: Гонсалес — 20, Портильо — 82, Аспас — 82, Мальо — 90+1.

Голы: Гомес 33 — 1:0, Мата 78 — 1:1.