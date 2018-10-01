Вторник, 2 Октября 2018 года
01:42:28 МСК

«Сельта» разделила очки с «Хетафе» в 7-м туре Примеры

Спорт

«Небесно-голубые», набрав 10 очков, укрепились на 8-й позиции. «Хетафе» с 9-ю баллами расположился двумя строчками ниже

Мадрид, 1 октября 2018, 23:50 — REGNUM  1 октября на стадионе «Балаидос» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 между командами «Сельта» и «Хетафе». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 33-й минуте матча забил молодой уругвайский форвард Максимилиано Гомес после передачи Уго Мальо — 1:0. На 78-й минуте Хайме Мата сравнял счет и спас гостей от поражения — 1:1.

Статистика матча («Сельта"/"Хетафе»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 53%/47%

Угловые 2/7

Нарушения правил 11/10

«Небесно-голубые», набрав 10 очков, укрепились на 8-й позиции. «Хетафе» с 9-ю баллами расположился двумя строчками ниже.

Стартовые составы на матч:

«Сельта»: Алвьарес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Алонсо, Лоботка, Бельтран, Дженсен, Мендес, Гомес, Аспас.

«Хетафе»: Сория, Даконам, Антунеш, Гонсалес, Суарес, Портильо, Дьеду, Арамбарри. Максимович, Анхель, Молина.

Бригада арбитров: Гильерме Куадра | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Айтор Вильяте Мартинес.

Желтые карточки: Гонсалес — 20, Портильо — 82, Аспас — 82, Мальо — 90+1.

Голы: Гомес 33 — 1:0, Мата 78 — 1:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить