Сборная России обнародовала посвященное голкиперу Акинфееву видео

Москва, , 23:30 — REGNUM Видео, посвящённое вратарю сборной России Игорю Акинфееву, опубликовано в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

«Нам (сборной России) будет очень не хватать Игоря Акинфеева… — говорится в сообщении. — Спасибо Игорю за всё».

Отметим, что на коротком видео перечисляются успехи российского вратаря на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев принял решение покинуть национальную команду и сконцентрироваться на выступлении за московский ЦСКА.

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