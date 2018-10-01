«Сампдория» одержала волевую победу над «СПАЛом» в матче 7-го тура Серии А

Рим, , 23:27 — REGNUM 1 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 между командами «Сампдория» и «СПАЛ». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе первой половины матча забил 28-летний итальянский форвард Альберто Палоски — 0:1. Через 4 минуты Кароль Линнетти вновь сделал счет равным после результативной передачи Фабио Квальяреллы — 1:1. На 60-й минуте Грегнуар Дефрель впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Сампдория"/"СПАЛ»)

Удары 14/6

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения 57%/43%

Угловые 6/2

Нарушения правил 10/12

Набрав 11 очков «Сампдория» поднялась на 8-ю позицию. «СПАЛ» с 9-ю баллами опустился на 13-е место.

Стартовые составы на матч:

«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Берешиньски, Тонелли, Мурру, Экдаль, Баррето, Прает, Линетти, Квальярелла, Дефрель.

«СПАЛ»: Гомис, Джуру, Сионек, Фелипе, Валоти, Луис, Скьяттарелла, Лаццари, Коста, Петанья, Палоски.

Бригада арбитров: Федерико ла Пенна | Маттео Боттегони | Энрико Кальяри.

Желтые карточки: Фелипе — 37, Луис — 40, Экдаль — 49, Прает — 70, Петанья — 90.

Голы: Палоски 21 — 0:1, Линнетти 25 — 1:1, Дефрель 60 — 2:1.