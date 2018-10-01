Хиддинк назвал Акинфеева величайшим вратарем

Москва, , 22:45 — REGNUM Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев, ранее заявивший о завершении выступлений за сборную России, является одним из величайших вратарей российского футбола. Об этом сообщил бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк в интервью «Чемпионату».

"Я бы назвал его (Акинфеева) одним из самых талантливых вратарей… — сказал голландский специалист. — Мне очень нравилось работать и разговаривать с этим харизматичным человеком».

Хиддинк добавил, что работа с Акинфеевым — одно из самых замечательных воспоминаний в его карьере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 г. голкипер ФК ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

Читайте также: Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

А также: Черчесов назвал причину ухода Акинфеева из сборной РФ