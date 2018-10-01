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«Истанбул ББ» не смог обыграть «Йени Малатьяспор» в 7-м туре Суперлиги

Спорт

«Истанбул Башакшехир», набрав 14 очков, поднялся на 2-ю позицию в таблице лиги. «Йени Малатьяспор» с 11-ю очками укрепился на 9-м месте

Анкара, 1 октября 2018, 21:57 — REGNUM  1 октября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона Суперлиги 2018/19 между командами «Истанбул ББ» и «Йени Малатьяспор». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

На 30-й минуте форвард национальной сборной Марокко Халид Бутаиб открыл счет, замкнув передачу Артуро Мины — 0:1. На экваторе второй половины Эдин Вишча уничтожил преимущество гостей — 1:1.

Статистика матча («Истанбул ББ«/»Йени Малатьяспор»)

Удары 8/4

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения 56%/46%

Угловые 9/2

Нарушения правил 8/7

«Истанбул Башакшехир», набрав 14 очков, поднялся на 2-ю позицию в таблице лиги. «Йени Малатьяспор» с 11-ю очками укрепился на 9-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Истанбул ББ»: Гюнок, Клиши, Епуряну, да Кошта, Вишча, Моссоро, Кавечи, Текдемир, Фрай, Адебайор.

«Йени Малатьяспор»: Фарнолле, Чифтпинар, Иссам, Мина, Каш, Гильерме, Йылдырым, Бюйюк, Дональд, Алексис, Бутаиб.

Главный арбитр матча: Фират Айдинус.

Желтые карточки: Адебайор — 36, Иссам — 62, Текдемир — 64, Джагиран — 73.

Голы: Бутаиб 30 — 0:1, Вишча 71 — 1:1.

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