«Антальяспор» на классе обыграл «Анкарагюджю» в матче 7-го тура Суперлиги

Анкара, 1 октября 2018, 21:55 — REGNUM 1 октября на стадионе «Османли» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19 между командами «Анкарагюджю» и «Антальяспор». Противостояние завершилось минимальной победой гостей.
Единственный мяч на 18-й минуте матча забил чешский универсальный защитник Ондржей Челустка, замкнув передачу Хакана Озмерта — 0:1.
Статистика матча («Анкарагюджю»/»Антальяспор»)
Удары 8/8
Удары в створ ворот 3/6
Процент владения 59%/41%
Угловые 5/7
Нарушения правил 11/11
Набрав 13 очков «Антальяспор» поднялся на 4-ю позицию. «Анкарагюджю» с 10-ю баллами остался на 11-м месте.
Стартовые составы на матч:
«Анкарагюджю»: Пер Хопф, Айхан, Сак, Кубалас, Агкай, Бифума, Озгенц, Фати, Путило, Мохтар, Эль-Кабир.
«Антальяспор»: Боффин, Анжело, Сиссоко, Челустка, Сангаре, Куртулуш, Чико, Озмерт, Майкон, Синик, Дукара.
Желтые карточки: Фати — 55, Сак — 65, Данило — 72, Озмерт — 76.
Голы: Челустка 18 — 0:1.