«Антальяспор» на классе обыграл «Анкарагюджю» в матче 7-го тура Суперлиги

Анкара, , 21:55 — REGNUM 1 октября на стадионе «Османли» был разыгран матч в рамках 7-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19 между командами «Анкарагюджю» и «Антальяспор». Противостояние завершилось минимальной победой гостей.

Единственный мяч на 18-й минуте матча забил чешский универсальный защитник Ондржей Челустка, замкнув передачу Хакана Озмерта — 0:1.

Статистика матча («Анкарагюджю»/»Антальяспор»)

Удары 8/8

Удары в створ ворот 3/6

Процент владения 59%/41%

Угловые 5/7

Нарушения правил 11/11

Набрав 13 очков «Антальяспор» поднялся на 4-ю позицию. «Анкарагюджю» с 10-ю баллами остался на 11-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Анкарагюджю»: Пер Хопф, Айхан, Сак, Кубалас, Агкай, Бифума, Озгенц, Фати, Путило, Мохтар, Эль-Кабир.

«Антальяспор»: Боффин, Анжело, Сиссоко, Челустка, Сангаре, Куртулуш, Чико, Озмерт, Майкон, Синик, Дукара.

Желтые карточки: Фати — 55, Сак — 65, Данило — 72, Озмерт — 76.

Голы: Челустка 18 — 0:1.