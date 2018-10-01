«Крылья Советов» упустили ничью в матче с «Рубином»

Казань, , 21:24 — REGNUM 1 октября на стадионе «Казань-Арена» был разыгран матч в рамках 9-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19 между командами «Рубин» и «Крылья Советов». Противостояние завершилось минимальной победой хозяев.

Первый мяч на экваторе первой половины матча забил российский центральный полузащитник Вячеслав Подберезкин после передачи Сердара Азмуна — 1:0. В дебюте второго тайма Максим Канунников сравнял счет — 1:1. Голевую передачу в свой актив записал Никита Чичерин. В компенсированное время Сердар Азмун забил победный мяч в ворот Евгения Конюхова — 2:1.

Статистика матча («Рубин"/"Крылья Советов»)

Удары 5/2

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения 54%/46%

Угловые 1/0

Нарушения правил 8/9

Набрав 14 очков «Рубин» поднялся на 6-ю строчку. «Крылья Советов» с 7-ю баллами остались на 15-й позиции в «зоне вылета».

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Коновалов, Уремович, Байрамян, Навас, Камболов, Устинов, Подберезкин, Гранат, Коновалов, Полоз, Азмун.

«Крылья Советов»: Конюхов, Самарджич, Надсон, Рохель, Зотов, Антон, Мияйлович, Чичерин, Ланин, Молло, Канунников.

Бригада арбитров: Кирилл Левников | Вячеслав Семенов | Андрей Глот | Станислав Васильев.

Желтые карточки: Самарджич — 38, Камболов — 65.

Голы: Подберезкин 27 — 1:0, Канунников 49 — 1:1, Азмун 90+4 — 2:1.