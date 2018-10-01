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Команда СНГ сыграла первые матчи на 2018 World Championship

Спорт

За первый день чемпионата у команды 1 победа и 1 поражение

Сеул, 1 октября 2018, 18:21 — REGNUM  Киберспортивная команда Gambit Esports, представляющая СНГ на чемпионате мира по League of Legends (командная ролевая игра с элементами стратегии), сыграла свои первые матчи против команд Чили и Гонконга. Игры состоялись сегодня, 1 октября.

Сборная СНГ одержала победу над чилийскими противниками, однако не смогла одолеть соперников из Гонконга. Таким образом, команда Gambit Esports завершила первый игровой день одной победой и одним поражением.

Напоминаем, что в период 1 октября — 3 ноября проходит чемпионат мира по киберспортивной дисциплине League of Legends. Команды поборются за призовой фонд в 2,225 млн. долларов США.

Сейчас идёт предварительная стадия турнира, которую команда организаторов Riot Games проводит в Сеуле. Групповой этап пройдёт 10−17 октября в Пусане.

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