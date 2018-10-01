Черчесов назвал причину ухода Акинфеева из сборной РФ

Москва, , 16:38 — REGNUM Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который недавно прошел медицинское обследование в Германии, принял решение сконцентрироваться на клубе. Об этом сообщил в интервью Sport24 главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя решение голкипера завершить выступления за национальную команду.

«Проверил (Акинфеев) свое колено (в Германии), — сказал Черчесов. — И у медиков были пожелания, раз колено так себя ведет…»

По его словам, выбор вратаря ЦСКА, планирующего сконцентрироваться на выступлении за клуб, нужно уважать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший одним из героев на домашнем чемпионате мира (ЧМ) по футболу 2018 г., объявил о завершении карьеры в составе национальной команды.

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