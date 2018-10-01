Кассано отказался переходить в клуб Берлускони «Монцу»

Монца, Италия, , 15:01 — REGNUM Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отказался перейти в клуб Серии С «Монцу», владельцем которой является бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что Кассано, который уже два года находится без игровой практики, всё ещё хочет выступать за клуб Серии А.

Напомним, в конце сентября компания Fininvest Сильвио Берлускони купила футбольный клуб «Монца». Сумма сделки оценивается в €2,5−3 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучший футболист мира 2007 года бразилец Кака может подписать контракт с клубом «Монца».

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