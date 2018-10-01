«Локомотив» продал более 19 тыс. билетов на матч с «Шальке»

Москва, , 14:48 — REGNUM Московский «Локомотив» продал свыше 19 тыс. билетов на матч Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе клуба.

Всего матч планируют посетить более 19 тыс. человек. Кроме того, на игру приедут около тысячи болельщиков «Шальке». Отметим, что вместимость «РЖД-Арены» составляет около 27 тыс. мест.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Шальке» пройдёт 3 октября.

В матче первого тура «Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3. «Шальке» на домашнем поле сыграл вничью с португальским «Порту» — 1:1.

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