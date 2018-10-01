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Турецкая бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Славию»

Спорт

Главным арбитром назначен Хюсейин Гечек

Санкт-Петербург, 1 октября 2018, 14:31 — REGNUM  Матч группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и пражской «Славией» рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Гечеку будут лайнсмены Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а также дополнительные ассистенты Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Четвёртым судьёй матча назначен Серкан Ок.

Напомним, матч состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. В первом туре «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» со счётом 1:1, а «Славия» на домашнем стадионе обыграла «Бордо» — 2:0.

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