Турецкая бригада арбитров рассудит «Зенит» и «Славию»

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Матч группового этапа Лиги Европы между санкт-петербургским «Зенитом» и пражской «Славией» рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Гечеку будут лайнсмены Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, а также дополнительные ассистенты Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Четвёртым судьёй матча назначен Серкан Ок.

Напомним, матч состоится 4 октября в Санкт-Петербурге. В первом туре «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Копенгагеном» со счётом 1:1, а «Славия» на домашнем стадионе обыграла «Бордо» — 2:0.

Читайте также: «Зенит» разделил очки с «Копенгагеном» в первом туре Лиги Европы