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Олимпийский комитет Италии поддержал заявку Милана и Кортины на Игры-2026

Спорт

Власти Турина отказались от участия в проекте

Милан, Италия, 1 октября 2018, 14:22 — REGNUM  Олимпийский комитет Италии официально поддержал выдвижение общей заявки Милана и Кортины д’Ампеццо на проведение зимних игр 2026 года, заявил в понедельник, 1 октября, губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана, передает информагентство Ansa.

Губернатор региона Венето, в котором расположена Кортина д’Ампеццо, Лука Дзайа в свою очередь поблагодарил правительство и олимпийский комитет за поддержку и выразил уверенность в успехе общей работы по подготовке заявки.

Ранее планировалось, что Италия предложит провести игры в трех города — Милане, Кортине д’Ампеццо и Турине, позже туринские власти отказались участвовать в проекте. Мэр города Кьяра Аппендино заявила, что проведение игр потребует слишком значительных финансовых вложений.

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Олимпийские игры
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