«Пришло время уступить дорогу более молодым»: Акинфеев об уходе из сборной

Москва, , 14:14 — REGNUM Капитан московского клуба ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о своем уходе из национальной команды, об этом говорится в обращении спортсмена к болельщикам, опубликованном 1 октября на сайте Российского футбольного союза.

«И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — заявил Акинфеев.

Спортсмен добавил, что уходит из сборной «со спокойной душой», поскольку в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, в которую необходимо верить и всячески поддерживать.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Акинфеев дебютировал в составе национальной сборной в 2004 году, за сборную он сыграл 112 матчей.

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