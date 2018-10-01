Понедельник, 1 Октября 2018 года
15:30:00 МСК

«Пришло время уступить дорогу более молодым»: Акинфеев об уходе из сборной

Спорт

В России появилась очень хорошая и перспективная молодежь

Москва, 1 октября 2018, 14:14 — REGNUM  Капитан московского клуба ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев объявил о своем уходе из национальной команды, об этом говорится в обращении спортсмена к болельщикам, опубликованном 1 октября на сайте Российского футбольного союза.

«И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — заявил Акинфеев.

Спортсмен добавил, что уходит из сборной «со спокойной душой», поскольку в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, в которую необходимо верить и всячески поддерживать.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Акинфеев дебютировал в составе национальной сборной в 2004 году, за сборную он сыграл 112 матчей.

Читайте также: Определен состав сборной России по футболу на матчи со Швецией и Турцией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить