Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Токио

Токио, , 14:05 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге Открытого чемпионата Японии победил аргентинца Диего Шварцмана. Об этом пишет 1 октября портал championat.com.

Отмечается, что встреча Медведева (32 место в рейтинге ATP) и Шварцмана (12 место) продолжалась 1 час и 28 минут. Этот матч стал для теннисистов первой встречей в истории их личных противостояний. Во втором круге Медведев сыграет со словаком Мартином Клижаном, который победил американца Стива Джонсона (6:4, 7:6, 7:4).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября другой российский теннисист, двукратный победитель Кубка Дэвиса Михаил Южный, заявил, что он даже не мог и предположить, что его профессиональная карьера в теннисе станет такой долгой.

Читайте также: Михаил Южный признался, что даже не рассчитывал на такую долгую карьеру