Газон «Ростов-Арены» не получил повреждений во время концерта Басты

Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM Газон стадиона в Ростове-на-Дону не получил повреждений во время концерта Басты. Об этом 1 октября сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу стадиона.

Отмечается, что через несколько дней после концерта стадион будет полностью готов к следующему матчу чемпионата России по футболу, в котором «Ростов» встретится с «Оренбургом» 6 октября.

29 сентября на стадионе «Ростов Арена» состоялось первое нефутбольное мероприятие — концерт рэпера Баста, который собрал около 35 тыс. зрителей. Перед концертом газон стадиона покрыли специальной плиткой, один квадратный метр которой выдерживает до трёх тонн.

В настоящее время плитка снята. Несколько дней газон постоит под солнцем, и будет готов к матчу.

Напомним, в начале сентября «Ростов» опубликовал обращение, в котором сообщил, что опасается за состояние газона из-за концерта. При этом управляющая компания стадиона гарантировала восстановление газона после мероприятия за счет собственных средств.

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