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Определен состав сборной России по футболу на матчи со Швецией и Турцией

Спорт

11 сентября в Калининграде российская сборная сыграет со шведами, а 14 октября в Сочи — с турецкими футболистами

Москва, 1 октября 2018, 13:51 — REGNUM  Состав национальной сборной России по футболу на матчи Лиги наций УЕФА против Швеции и Турции определен тренерским штабом российской команды. Об этом сообщает официальный Twitter сборной.

Отметим, что в список, утвержденный главным тренером сборной Станиславом Черчесовым вошли 25 футболистов, которые 11 сентября в Калининграде сыграют со шведами, а 14 октября в Сочи — с турецкими футболистами.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1046703167365435392

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вратарь московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. Голкипер выступил с обращением к болельщикам, в котором сообщил о принятом решении завершить выступления за сборную страны.

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Футбол
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